انحسار الموجة الحارة اليوم الثلاثاء.. تعرف على تفاصيل الحالة الجوية حتى الجمعة

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المدينـة



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رام الله - دنيا الوطنتنحسر الموجة الحارة، اليوم الثلاثاء، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام وبقاء الجو حارا نسبيا الى حار ومغبرا أحيانا، وخلال ساعات الليل يطرأ ارتفاع على نسبة الرطوبة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة نسبيا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 2021/04/21 يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2021/04/22 يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام وحارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2021/04/23 يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي