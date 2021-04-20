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الداخلية المصرية تكشف تفاصيل عملية تصفية عناصر تنظيم الدولة المتورطة بقتل قبطي

الداخلية المصرية تكشف تفاصيل عملية تصفية عناصر تنظيم الدولة المتورطة بقتل قبطي
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل عملية القضاء على خلية مسلحة تابعة لتنظيم الدولة ضالعة في قتل مواطن قبطي في سيناء.

ونشر موقع (روسيا اليوم)، صوراً تظهر الأسلحة التي كانت بحوزة عناصر الخلية.

وذكر مصدر أمني أن قوات الأمن رصدت مكان تواجد المجموعة المتورطة في حادث مقتل المواطن القبطي نبيل حبشي بمنطقة الأبطال بشمال سيناء، مشيرا إلى أنهم خططوا لتنفيذ عدد من العمليات، سيما ضد القوات المسلحة والشرطة، بحسب (روسيا اليوم).

وقال المصدر أنه بناء على معلومات تم رصد ثلاثة عناصر من تلك الخلية "شديدة الخطورة" بذات المنطقة مستقلين سيارة ماركة نيسان ربع نقل بيضاء اللون، حيث أمكن إحكام الحصار عليهم بتلك المنطقة بمعرفة القوات، وبمجرد استشعارهم ذلك قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات وبالتعامل معهم أسفر عن مصرعهم وانفجار حزام ناسف كان يرتديه أحدهم، وعثر بحوزتهم على (3 سلاح آلى – 1 حزام ناسف – 1قنبلة يدوية – كمية من الطلقات الآلية).

وقال المصدر إن بين المستهدفين قيادي في تنظيم الدولة يدعى محمد زيادة سالم زيادة واسمه الحركي (عمار)، واصفا إياه بـ"أخطر العناصر الإرهابية" في محافظة شمال سيناء، والثاني هو قيادي في تنظيم الدولة ويدعى يوسف إبراهيم سليم القرم واسمه الحركي (أبو محمد).

وتابع المصدر يجري حاليا ملاحقة باقي عناصر تلك الخلية المتورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي.. حيث أمكن تحديدهم وتبين أنهم كل من (جهاد عطا الله سلامة عودة – أحمد كمال محمد شحاته– خالد محمد سليم حسين).

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