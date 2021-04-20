دولي

البنتاغون: واشنطن تحتفظ بحق الرد على أي استهداف لمصالحها في العراق

البنتاغون: واشنطن تحتفظ بحق الرد على أي استهداف لمصالحها في العراق
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق الرد على أي استهداف ضد مصالحها في العراق.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، يوم الاثنين، على صفحته الرسمية على (تويتر)، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

ويرى خبراء في مجال الأمن أن الرد العسكري من قبل واشنطن بشكل منفرد أو عبر التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الموجود على الأراضي العراقية، بات واردا جدا خلال الفترة المقبلة، فيما حذر آخرون من عواقب القيام بهذه الخطوة على العراق.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد طالبت، الأربعاء الماضي، الحكومة العراقية بحماية بعثاتها الدبلوماسية في البلاد، مهددة بأنها قد تضطر إلى حماية نفسها بنفسها.

وقال القنصل الأمريكي في أربيل، روبرت وولر، في تصريحات سابقة: "إذا لم يتول العراق حمايتنا سنضطر لحماية أنفسنا بطريقتنا".

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