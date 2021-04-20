شاهد: احتراق شاحنة على إحدى الطرق بمصر











رام الله - دنيا الوطنتمكن قوات الحماية المدنية المصرية من السيطرة على حريق نشب بإحدى الطرق بعد ورود بلاغ باشتعال النيران فيها.ذكرت ذلك صحيفة (الوطن) المصرية، الاثنين، مشيرة إلى أن النيران اشتعلت في الشاحنة بالقرب من منطقة رأس شقير على طريق "رأس غارب - الغردقة".وتابعت: "تكمن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى السيارات المجاورة، وانتهى الأمر بفتح الطريق والسماح بمرور المركبات".