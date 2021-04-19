قوات الاحتلال تقمع المصلين قرب باب العامود ومستوطنون يهاجمون المارة بباب الخليل بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، ولليوم السابع على التوالي، المواطنين الخارجين من صلاة التراويح بالمسجد الأقصى قرب باب العامود.



وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والمياه العادمة صوب المواطنين ومعظمهم من المصلين، وذلك في باب العامود ومحيطه، وفرقتهم بالقوة، واعتدت على بعضهم بالضرب ونفذت عمليات ملاحقة لهم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



في غضون ذلك، اعتدت مجموعة مستوطنين على شبان فلسطينيين في شارع يافا بالقرب من باب الخليل بالقدس المحتلة، واصابوا عددا منهم بجروح ورضوض.