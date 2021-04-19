عربي

السودان يلغي رسميا قانون مقاطعة إسرائيل

السودان يلغي رسميا قانون مقاطعة إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، اليوم الاثنين، أن بلاده ألغت رسميا قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958.

وكتب عبد الباري في تغريدة: "أجزنا قبل قليل في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء مشروع قانون التعديلات المتنوعة (اعتماد النظام المالي المزدوج)، ومشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومشروع قانون الاستثمار، ومشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكان مجلس الوزراء السوداني أعلن في 4 نيسان/ أبريل إلغاء القانون، مؤكدا "موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين".

يذكر أن قانون مقاطعة إسرائيل في السودان كان يقوم على المقاطعة الشاملة لإسرائيل، من خلال حظره على أي شخص أن يعقد بذاته أو بالوساطة اتفاقا مع أي الهيئات أو الأشخاص المقيمين في إسرائيل، أو يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إليها أو يعملون لحسابها. كما يجرم التعامل مع كل الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة فيها.

أخبار ذات صلة

روسيا: مقتل نحو 200 مسلح بضربات جوية لقواتنا على قاعدة مسلحين بسوريا

روسيا: مقتل نحو 200 مسلح بضربات جوية لقواتنا على قاعدة مسلحين بسوريا

مصر: ما أسباب تركيب قطع خشبية في قضبان سكة قطار طوخ؟

مصر: ما أسباب تركيب قطع خشبية في قضبان سكة قطار طوخ؟

الصحة الأردنية: تسجيل 62 وفاة و3509 إصابات جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 62 وفاة و3509 إصابات جديدة بـ(كورونا)

الجراد الصحراوي يدخل الأردن قادمًا من السعودية

الجراد الصحراوي يدخل الأردن قادمًا من السعودية

البحرين وإسرائيل تعترفان قريباً بالجواز السفر الأخضر رسمياً

البحرين وإسرائيل تعترفان قريباً بالجواز السفر الأخضر رسمياً

سوريا: مجلس الشعب يحدد موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية

سوريا: مجلس الشعب يحدد موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية

أول تعليق رسمي من إيران على أنباء إجراء مباحثات مع السعودية في بغداد

أول تعليق رسمي من إيران على أنباء إجراء مباحثات مع السعودية في بغداد

قرار عاجل من النائب العام المصري بشأن حادث &#34;قطار طوخ&#34;

قرار عاجل من النائب العام المصري بشأن حادث "قطار طوخ"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رام الله: شبان يضرمون النار بمركبة للمستوطنين في عين يبرود

رام الله: شبان يضرمون النار بمركبة للمستوطنين في عين يبرود

الاحتلال يقرر منع خطيب الأقصى من السفر لمدة أربعة أشهر

الاحتلال يقرر منع خطيب الأقصى من السفر لمدة أربعة أشهر

اللجنة المركزية لحركة (فتح) تعقد اجتماعا برئاسة الرئيس.. وهذا ما ستناقشه

اللجنة المركزية لحركة (فتح) تعقد اجتماعا برئاسة الرئيس.. وهذا ما ستناقشه

غنيم: اعتداء المستوطنين على مرافق المياه تهديد خطير يتطلب مواقف دولية صارمة

غنيم: اعتداء المستوطنين على مرافق المياه تهديد خطير يتطلب مواقف دولية صارمة

(أوتشا): 553 حاجزا للاحتلال و465 كم من جدار الفصل بالضفة

(أوتشا): 553 حاجزا للاحتلال و465 كم من جدار الفصل بالضفة

اتحاد النقابات يدعو العمال لتلقي الجرعة الثانية من لقاح (كورونا)

اتحاد النقابات يدعو العمال لتلقي الجرعة الثانية من لقاح (كورونا)

هنية يهنئ الرئيس عباس بحلول شهر رمضان

هنية يهنئ الرئيس عباس بحلول شهر رمضان

غنيم: سنعيد تأهيل ما دمره المستوطنون وإعادة مياه الشرب إلى عصيرة

غنيم: سنعيد تأهيل ما دمره المستوطنون وإعادة مياه الشرب إلى عصيرة

منوعات

لعشاق الببجي.. لعبة &#34;ببجي&#34; تستعين بمحمد هنيدي كأحد رجالها في اللعبة

لعشاق الببجي.. لعبة "ببجي" تستعين بمحمد هنيدي كأحد رجالها في اللعبة

شاهد: فنانة مصرية تهاجم رامز جلال بعدما سخر من حذاء زوجها

شاهد: فنانة مصرية تهاجم رامز جلال بعدما سخر من حذاء زوجها

شاهد: فيديو مسرب يكشف تفاصيل نهاية مسلسل &#34;نسل الأغراب&#34;

شاهد: فيديو مسرب يكشف تفاصيل نهاية مسلسل "نسل الأغراب"

بعد إستضافتها في البرنامج.. هل أجبرت دينا الشربيني رامز جلال بحذف المقدمة ؟

بعد إستضافتها في البرنامج.. هل أجبرت دينا الشربيني رامز جلال بحذف المقدمة ؟

شاهد: كيف ظهرت ليلي إبنة منى زكي في مسلسل والدتها

شاهد: كيف ظهرت ليلي إبنة منى زكي في مسلسل والدتها

شاهد: منة فضالي تهاجم ياسمين صبري بقوة.. ما القصة ؟

شاهد: منة فضالي تهاجم ياسمين صبري بقوة.. ما القصة ؟

شاهد: جمهور أمل بوشوشة يهدّد منتجي &#34;على صفيح ساخن&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: جمهور أمل بوشوشة يهدّد منتجي "على صفيح ساخن".. ما القصة ؟

بلقيس فتحي تستعيد طفولتها بعفوية تامة.. شاهد ماذا فعلت

بلقيس فتحي تستعيد طفولتها بعفوية تامة.. شاهد ماذا فعلت

شاهد: حليمة بولند تثير غضب الجمهور باستعراض ثروتها الضخمة

شاهد: حليمة بولند تثير غضب الجمهور باستعراض ثروتها الضخمة

شاهد: سوزان نجم الدين تكشف حقيقة استمرار حبها لأيمن زيدان رغم زواجها

شاهد: سوزان نجم الدين تكشف حقيقة استمرار حبها لأيمن زيدان رغم زواجها

عربي

الجراد الصحراوي يدخل الأردن قادمًا من السعودية

الجراد الصحراوي يدخل الأردن قادمًا من السعودية

البحرين وإسرائيل تعترفان قريباً بالجواز السفر الأخضر رسمياً

البحرين وإسرائيل تعترفان قريباً بالجواز السفر الأخضر رسمياً

سوريا: مجلس الشعب يحدد موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية

سوريا: مجلس الشعب يحدد موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية

أول تعليق رسمي من إيران على أنباء إجراء مباحثات مع السعودية في بغداد

أول تعليق رسمي من إيران على أنباء إجراء مباحثات مع السعودية في بغداد