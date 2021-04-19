رام الله: شبان يضرمون النار بمركبة للمستوطنين في عين يبرود

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رام الله - دنيا الوطن

أضرم شبان فلسطينيون مساء اليوم الاثنين، النار في مركبة للمستوطنين خلال دخولها بلدة عين يبرود شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر محلية بأن شبان القرية قاموا بإضرام النار بمركبة إسرائيلية بعد دخولها قرية عين يبرود، وأتت عليها النيران بشكل كامل.



وذكرت قناة (كان) الإسرائيلية بأن عدة شبان هاجموا مركبة تقل خمسة مستوطنين في قرية عين يبرود شمال شرق رام الله، ثم هرب المستوطنون باتجاه مستوطنة "عوفرا".



وعين يبرود قرية تقع شمال شرق مدينة البيرة، وتبعد عنها حوالي سبعة كيلو مترات ويبلغ عدد سكانها حوالي 7000 نسمة.



وعلى المدخل الشرقي لبلدة عين يبرود تقع بوابة حديدية للاحتلال يقوم بين الفينة والأخرى بإغلاقها الأمر الذي يضطر الكثير من المواطنين لسلوك طرق طويلة في سبيل الوصول للقرية أو الخروج منها.



ويرتبط اسم البلدة بعملية عين يبرود القسامية التي نفذتها إحدى المجموعات في عام 2003 والتي أسفرت في وقتها عن مقتل أربعة جنود للاحتلال.