شؤون فلسطينية

الاحتلال يقرر منع خطيب الأقصى من السفر لمدة أربعة أشهر

الاحتلال يقرر منع خطيب الأقصى من السفر لمدة أربعة أشهر
رام الله - دنيا الوطن
سلمت مخابرات الاحتلال، اليوم الاثنين، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري قراراً يقضي بمنه من السفر لمدة أربعة أشهر.

وأفادت مصادر محلية أن وزير الأمن الداخلي لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي "أريه مخلوف درعي" أصدر قرارا يقضي بمنع الشيخ عكرمة صبري من السفر مدة 4 أشهر.

وكان الشيخ صبري خلال اليوم على أن استمرار ضغط الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى سيولد الانفجار، وأن كل شيء وارد أمام استمرار اعتداءات الاحتلال في القدس.

وأشار صبري إلى أنه كلما زادت غطرسة الاحتلال، ازداد المقدسيون قوة واصرارا على الدفاع عن الأقصى وحقوقهم الشرعية، مؤكدا أن مراهنة الاحتلال على كسر صمود المقدسيين ستبوء بالفشل.

وأوضح أن مشاهد الزحف نحو الأقصى والرباط فيه يغيظ الاحتلال، لذلك يصر على التنكيل بالمقدسيين بهدف تقليل أعداد المصلين، لافتا الى أن الاعتداء الأول وقطع الاسلاك الكهربائية عن مكبرات الصوت في الأقصى كانت نتيجة خشية الاحتلال من حجم المصلين.

وقال: "منطقة باب العامود وباب الساهرة وشارع صلاح الدين من المناطق المهمة في القدس، لذلك نجد أن أكثر المواجهات التي تحدث تكون في تلك المناطق التي يسعى الاحتلال جاهدا للسيطرة عليها".

وبيّن صبري أن أهل بيت المقدس يشعرون أنهم وحدهم في الميدان وهم يعتمدون على أنفسهم في الدفاع عن الأقصى، مطالبا العالم العربي والإسلامي بضرورة أن تكون البوصلة تشير دائما نحو القدس.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال أبعدت الشيخ عكرمة صبري أكثر من 10 مرات عن الأقصى لفترات متفاوتة.

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