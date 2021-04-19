اللجنة المركزية لحركة (فتح) تعقد اجتماعا برئاسة الرئيس.. وهذا ما ستناقشه

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رام الله - دنيا الوطن

عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اجتماعاً لها، مساء اليوم الاثنين، برئاسة الرئيس محمود عباس، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.



وتناقش اللجنة المركزية عدة ملفات، أهمها ملف الانتخابات، والملف السياسي، وقضايا داخلية تهم الحركة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.