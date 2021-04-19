غنيم: اعتداء المستوطنين على مرافق المياه تهديد خطير يتطلب مواقف دولية صارمة

وقد اعتبر م.غنيم خلال زيارته لموقع الخزان ان هذا التخريب هو عمل ممنهج وانتهاكا خطير للحقوق الاساسية الانسانية بحرمانهم من مياه الشرب وبالذات في هذا الشهر الفضيل، وهو ليس الاعتداء الاول الذي يقوم به المستوطنون، فقد قاموا بأعمال تخريب مماثلة لنفس الخزان قبل اقل من شهرين بالرغم من كافة اجراءات حماية الموقع التي اتخذتها سلطة المياه.





واعتبر غنيم ان هذا الاعتداء يقع ضمن سياسة التهجير الممنهج التي تقوم بها سلطات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من اراضيهم، ومنافيا لكافة الاعراف والمواثيق الدولية التي تحرم الاعتداء على مرافق التزود بمياه الشرب حتى في زمن الحروب.





وطمأن م. غنيم اهالي المنطقة المعتدى عليها بان سلطة ستقوم بعمل كافة الجهود وبأقصى سرعة من اجل اعادة تأهيل ما تم تدميره واعادة مياه الشرب لكافة المواطنين في المنطقة، ودعا في هذا السياق كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية من اجل توثيق هذه الجرائم والاعتداءات والتي تمكن من محاسبة الاحتلال على اقتراف مثل لهذه الجرائم.











رام الله - دنيا الوطناستنكر رئيس سلطة المياه م.مازن غنيم الاعتداء الآثم الذي قام به قطعان المستوطنين من مستوطنة يتسهار غير الشرعية المقامة على اراضي المواطنين جنوب محافظة نابلس باعمال التخريب وتدمير منشأت خزان المياه الرئيسي المغذي لبلدة عصيرة القلبية الذي يخدم اكثر من ستة الاف مواطن في البلدة.