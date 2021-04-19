شؤون فلسطينية

هنية يهنئ الرئيس عباس بحلول شهر رمضان

هنية يهنئ الرئيس عباس بحلول شهر رمضان
رام الله - دنيا الوطن
تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مقدماً له التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتمنى هنية في اتصاله بالرئيس موفور الصحة والعافية، وأن يجعل الله عز وجل، رمضان شهر خير ويمن وبركة على الأمتين العربية والإسلامية، وقد تعززت وحدتهما وتحققت تطلعات وأماني شعبنا في الحرية والاستقلال، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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