دولي

الصحة التركية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا للوفيات بـ(كورونا)

الصحة التركية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا للوفيات بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 341 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المسبب لعدوى "موفيد-19"، ما يمثل ارتفاعا قياسيا جديدا لعدد ضحايا المرض في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 55149 ، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4323596، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وسبق أن بلغ مؤشر الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في تركيا يوم 17 نيسان/ أبريل 62606 حالات، وفي 18 أبريل 55802.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 341 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ما يعتبر عددا قياسيا جديدا، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا مستوى 36267 شخصا.

ويأتي ذلك بعد أن وصل هذا المؤشر يوم 17 أبريل إلى 288 وفاة، وفي 18 أبريل إلى 318، ما يعتبر حصيلة قياسية سابقة.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 48947 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس (كورونا) في البلاد إلى 3736537 شخصا.

وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس (كورونا) والـ19 من حيث عدد الوفيات.

ووفقا لإحصاء وكالة (رويترز)، تحتل تركيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات اليومية استنادا لمتوسط 7 أيام.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 13 أبريل، تشديد الإجراءات الاحترازية وفرض الإغلاق الجزئي خلال أول أسبوعين من شهر رمضان لاحتواء انتشار الفيروس.

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