الصحة الأردنية: تسجيل 62 وفاة و3509 إصابات جديدة بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين، عن تسجيل 3509 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (689,482) حالة.



وسجلت (62) وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8308) حالات، فيما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (14.06%)، مقارنة مع (14.05%) يوم أمس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



كما سمحت السلطات لأردنية بإقامة صلاة الجمعة في المساجد.