العاروري: ممكن أن تتحول معركة القدس إلى شرارة انتفاضة فلسطينية

صالح العاروري

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، يوم الإثنين: إنه يجب أن تجرى الانتخابات في القدس، ولا يجوز الارتهان لموافقة الاحتلال.



وأضاف العاروري، لفضائية الأقصى، إن التراجع عن الانتخابات بسبب رفض الاحتلال هو استسلام وهزيمة أمام العدو، مبينًا أن نتائج الانتخابات لن تكون على رغبة أمريكا والاحتلال والمتساوقين معهم، وإنما ستعبر عن إرادة شعبنا وخياراته.



وشدد، بأن تأجيل الانتخابات سيدخل الساحة الفلسطينية في دوامة من الخلافات وتعميق الانقسامات، متابعًا: "نحن جاهزون لمعركة الانتخابات في القدس عبر اصطفاف وطني شامل في مواجهة الاحتلال".



وثمن العاروري، موقف لجنة الانتخابات باعتبار كل مواطن مقدسي مسجل في سجل الناخبين تلقائياً، كما أكد أن انتخابات التشريعي هي مرحلة في مسار متكامل نهايته نظام فلسطيني مستند لإرادة شعبية حرة.



وذكر العاروي، بأن التوافق الوطني الشامل على معركة القدس، قد يكون الطريق الأضمن لتراجع العدو عن رفضه، وأضاف: "ممكن أن تتحول معركة القدس إلى شرارة انتفاضة وطنية فلسطينية".