إسماعيل هنية يعزي بوفاة نائب قائد فيلق القدس

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاني، لقديم التعازي بوفاة نائبه العميد محمد حجازي.



وشدد هنية على مناقب الفقيد ودوره في دعم وإسناد المقاومة الفلسطينية، معبرا عن تقديره لما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية من دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، ودور فيلق القدس في هذا الجهد المقدر.



وأكد في الوقت ذاته تمسك الحركة بنهج المقاومة والثوابت حتى تحرير القدس وكامل تراب فلسطين، مشيدا بمواقف إيران الثابتة في رفض الاعتراف بالمشروع الصهيوني أو احتلاله لأرض فلسطين.