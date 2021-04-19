شؤون فلسطينية

مصطفى البرغوثي: سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات

مصطفى البرغوثي: سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات
مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية
خاص دنيا الوطن
قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي: إنه قام بزيارة لجنة الانتخابات بقطاع غزة وشكرناهم على عملهم في انجاح العملية الانتخابية وكل ما يقوموا به من أجل انجاح العملية الانتخابية، وأكد لهم أهمية أن تتم اجراء الانتخابات في القدس وجميع المناطق الفلسطينية دون استثناء.

وأضاف البرغوثي لـ"دنيا الوطن": "يجب أن لا نعطي للاحتلال حق الفيتو على الانتخابات ويجب أن لا نسمح له أن يستثني القدس من الانتخابات فهمي عاصمتنا ومستقبلنا وكل فلسطين، خاصة وأن الشعب الفلسطيني لم ينتخب منذ 15 عامًا يجب أن نعطي الشعب حق في اختيار من يمثله".

وعن لقائه مع الفصائل والقوى المختلفة قال البرغوثي: "دائما نلتقي مع القوى المختلفة ويجب أن تلتقي أيضا مع المواطنين من أجل الاستماع لقضاياهم ومشاكلهم وماذا يقترحوا ما الشيء الذي يردونه في برنامجنا الانتخابي ولا نقبل باي تمييز".

وحول تأجيل الانتخابات، أوضح البرغوثي :” نحن ضد تأجيل أو الغاء الانتخابات من خلال منها اقامتها في القدس ، وفي حال منع الاحتلال اقامة الانتخابات بالقدس"، مشيرا إلى أن "الانتخابات من أهم السبل لانهاء الانقسام ونحن تعهدنا أن نحترم الانتخابات مهما كانت نتائجها، وأهم شيء هو اعادة اجراء الانتخابات بشكل دوري من أجل سلامة العملية الديمقراطية".

وتابع: "نحن كنا نفضل أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الانتخابات كي تفكك عناصر الانقسام من أجل توفير أجواء أفضل، لكن اتفقنا في القاهرة بعد الانتخابات أن تتشكل حكومة وحدة وطنية".

وتمنى البرغوثي أن نصبح أقوى وأن نغير ميزان القوى ومن خلال الوحدة الوطنية الفلسطينة، مضيفًا: "كنت في غزة عام ٢٠٠٨،٢٠١٢ ،٢٠١٤ وشاهدت حجم الدمار الذي حل بعزة بعد كل حرب فالناس في غزة يتسحلون بالصمود والارادة".

 

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