الجراد الصحراوي يدخل الأردن قادمًا من السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت فرق الاستكشاف في وزارة الزراعة الاردنية الاثنين: إن مجموعات متقطعة من الجراد الصحراوي في مناطق جنوب عمّان (سحاب ووادي السير والمقابلين وأطراف طريق المطار)، آتية من مناطق صحراوية، بحسب الناطق الإعلامي للوزارة لورانس المجالي.



وقال المجالي، في بيان للوزارة، إن الرياح ساعدت على استمرار حركة الجراد، وسيتم العمل على إجراءات المكافحة وضمن آليات رش متخصصة.



وأوضحت الوزارة أن هذه المجموعات قد تكون من مناطق تم رشها سابقا، محذرة المواطنين من لمس الجراد أو جمعه ؛ حفاظا على صحتهم وحياتهم



وبحسب مصادر فان اتجاهات الرياح ستتحول الى ما بين جنوبية غربية وشمالية غربية بعد منتصف هذه الليلة، ما يُضعف احتمالات انتقال المزيد من أسراب الجراد إلى الأردن، وكذلك يمنع وصولها إلى فلسطين.