شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: عجلة الانتخابات لن تعود للوراء

قيادي بحماس: عجلة الانتخابات لن تعود للوراء
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف، أن معركة الانتخابات أعادت قضية القدس على رأس الأجندة الوطنية والدولية.

وقال ناصيف في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن مواصلة مسيرة الانتخابات والوصول بها للنتائج المطلوبة بتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، يعتبر أولوية وطنية يجب عدم التنازل عنها، أو السماح للاحتلال بتعطيلها عبر عرقلته الانتخابات في القدس.

وشدد على أن عجلة الانتخابات لن تعود للوراء، ولن نقبل أن تعود الحياة السياسية والوطنية الفلسطينية للجمود مرة أخرى بانتظار موافقة الاحتلال على إجراء الانتخابات، فمعركتنا مع الاحتلال تستوجب تحديه وفضح ممارساته أمام العالم أجمع.

وقال: إن "معركة الانتخابات أعادت للواجهة قضية القدس، وجعلتها على رأس الأجندة الوطنية والدولية, وأربكت دولة الاحتلال التي تحاول أن تجعل قرار الضم أمرًا واقعًا بعدم الحديث عن القدس والانتخابات فيها".

 وأشار ناصيف إلى أن شعبنا الفلسطيني سيواصل طريق الانتخابات بكل إصرار وعزيمة، وفي الوقت ذاته سيجعل من الانتخابات في القدس معركة سياسية تؤكد هوية المدينة المقدسة، والتي ستظل عربية إسلامية عاصمة لفلسطين.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يستولي على بسطات باعة متجولين في القدس

الاحتلال يستولي على بسطات باعة متجولين في القدس

الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن مقابل الإفراج عن جرافته

الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن مقابل الإفراج عن جرافته

الأسير المضرب عماد سواركة يحتجز في &#34;عزل عسقلان&#34; بظروف قاسية

الأسير المضرب عماد سواركة يحتجز في "عزل عسقلان" بظروف قاسية

الاحتلال يشرع ببناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة &#34;مسكيوت&#34; بالأغوار الشمالية

الاحتلال يشرع ببناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة "مسكيوت" بالأغوار الشمالية

داخلية غزة تُصدر تنويهًا بشأن مواعيد عمل معبر رفح خلال شهر رمضان

داخلية غزة تُصدر تنويهًا بشأن مواعيد عمل معبر رفح خلال شهر رمضان

الحكومة الفلسطينية: عودة طلبة المدارس إلى الدوام الوجاهي ابتداء من الغد

الحكومة الفلسطينية: عودة طلبة المدارس إلى الدوام الوجاهي ابتداء من الغد

هيئة الأسرى: الأسير المضرب عماد سواركه يحتجز (بعزل عسقلان) بظروف قاسية

هيئة الأسرى: الأسير المضرب عماد سواركه يحتجز (بعزل عسقلان) بظروف قاسية

&#34;القدس موعدنا&#34;: المعركة الانتخابية مع الاحتلال في القدس ستكون بفلسفة الاشتباك

"القدس موعدنا": المعركة الانتخابية مع الاحتلال في القدس ستكون بفلسفة الاشتباك

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يستولي على بسطات باعة متجولين في القدس

الاحتلال يستولي على بسطات باعة متجولين في القدس

الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن مقابل الإفراج عن جرافته

الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن مقابل الإفراج عن جرافته

الأسير المضرب عماد سواركة يحتجز في &#34;عزل عسقلان&#34; بظروف قاسية

الأسير المضرب عماد سواركة يحتجز في "عزل عسقلان" بظروف قاسية

الاحتلال يشرع ببناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة &#34;مسكيوت&#34; بالأغوار الشمالية

الاحتلال يشرع ببناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة "مسكيوت" بالأغوار الشمالية

هيئة الأسرى: الأسير المضرب عماد سواركه يحتجز (بعزل عسقلان) بظروف قاسية

هيئة الأسرى: الأسير المضرب عماد سواركه يحتجز (بعزل عسقلان) بظروف قاسية

&#34;القدس موعدنا&#34;: المعركة الانتخابية مع الاحتلال في القدس ستكون بفلسفة الاشتباك

"القدس موعدنا": المعركة الانتخابية مع الاحتلال في القدس ستكون بفلسفة الاشتباك

الرئيس الإسرائيلي يهنئ الرئيس عباس بحلول شهر رمضان المبارك

الرئيس الإسرائيلي يهنئ الرئيس عباس بحلول شهر رمضان المبارك

شاهد: &#34;الاقتصاد&#34; بغزة تنظم جولة للصحفيين والنشطاء على مصانع الذهب والمجوهرات

شاهد: "الاقتصاد" بغزة تنظم جولة للصحفيين والنشطاء على مصانع الذهب والمجوهرات

منوعات

لعشاق الببجي.. لعبة &#34;ببجي&#34; تستعين بمحمد هنيدي كأحد رجالها في اللعبة

لعشاق الببجي.. لعبة "ببجي" تستعين بمحمد هنيدي كأحد رجالها في اللعبة

شاهد: فنانة مصرية تهاجم رامز جلال بعدما سخر من حذاء زوجها

شاهد: فنانة مصرية تهاجم رامز جلال بعدما سخر من حذاء زوجها

شاهد: فيديو مسرب يكشف تفاصيل نهاية مسلسل &#34;نسل الأغراب&#34;

شاهد: فيديو مسرب يكشف تفاصيل نهاية مسلسل "نسل الأغراب"

بعد إستضافتها في البرنامج.. هل أجبرت دينا الشربيني رامز جلال بحذف المقدمة ؟

بعد إستضافتها في البرنامج.. هل أجبرت دينا الشربيني رامز جلال بحذف المقدمة ؟

شاهد: كيف ظهرت ليلي إبنة منى زكي في مسلسل والدتها

شاهد: كيف ظهرت ليلي إبنة منى زكي في مسلسل والدتها

شاهد: منة فضالي تهاجم ياسمين صبري بقوة.. ما القصة ؟

شاهد: منة فضالي تهاجم ياسمين صبري بقوة.. ما القصة ؟

شاهد: جمهور أمل بوشوشة يهدّد منتجي &#34;على صفيح ساخن&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: جمهور أمل بوشوشة يهدّد منتجي "على صفيح ساخن".. ما القصة ؟

بلقيس فتحي تستعيد طفولتها بعفوية تامة.. شاهد ماذا فعلت

بلقيس فتحي تستعيد طفولتها بعفوية تامة.. شاهد ماذا فعلت

شاهد: حليمة بولند تثير غضب الجمهور باستعراض ثروتها الضخمة

شاهد: حليمة بولند تثير غضب الجمهور باستعراض ثروتها الضخمة

شاهد: سوزان نجم الدين تكشف حقيقة استمرار حبها لأيمن زيدان رغم زواجها

شاهد: سوزان نجم الدين تكشف حقيقة استمرار حبها لأيمن زيدان رغم زواجها

عربي

البحرين وإسرائيل تعترفان قريباً بالجواز السفر الأخضر رسمياً

البحرين وإسرائيل تعترفان قريباً بالجواز السفر الأخضر رسمياً

سوريا: مجلس الشعب يحدد موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية

سوريا: مجلس الشعب يحدد موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية

أول تعليق رسمي من إيران على أنباء إجراء مباحثات مع السعودية في بغداد

أول تعليق رسمي من إيران على أنباء إجراء مباحثات مع السعودية في بغداد

قرار عاجل من النائب العام المصري بشأن حادث &#34;قطار طوخ&#34;

قرار عاجل من النائب العام المصري بشأن حادث "قطار طوخ"