الاحتلال يستولي على بسطات باعة متجولين في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا من بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله مصطفى، عقب اقتحام منزله في البلدة.



وفي سياق متصل، استولت بلدية الاحتلال بالقدس على بسطات باعة متجولين في البلدة القديمة واعتدت على عدد منهم وأتلفت بضائعهم.



كما أزالت شرطة الاحتلال علم فلسطين الذي كان مرفوعا داخل منزل المواطن محمود ثلجي من سكان بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بعد مداهمة المنزل والاعتداء على من فيه.