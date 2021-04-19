الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن مقابل الإفراج عن جرافته

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رام الله - دنيا الوطن

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غرامة مالية على مواطن من طمون، مقابل الإفراج عن جرافته.



وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال فرض غرامة مالية على المواطن أيمن رباح بني عودة، قيمتها 8314 شيقلا مقابل الإفراج عن جرافته التي استولى عليها قبل عدة أشهر.