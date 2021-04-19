الأسير المضرب عماد سواركة يحتجز في "عزل عسقلان" بظروف قاسية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، بأن الأسير عماد سواركة المضرب عن الطعام منذ 34 يوما ضد اعتقاله الإداري، يقبع في عزل سجن عسقلان بظروف احتجازية قاسية وصحية صعبة.



ولفتت الهيئة، في بيان لها، أن الأسير سواركة يعاني من إرهاق وهزل عام بالجسم، وآلام بالبطن والرأس والمعدة، وصعوبة في شرب الماء، مشيرة إلى أن فقد أكثر من 12 كيلوغراما من وزنه.



وأوضحت أن الزنزانة التي يقبع بها الأسير سواركة سيئة وتفتقر للتهوية والنظافة، ومساحتها ضيقة للغاية وتنتشر داخلها الحشرات، ورائحتها كريهة.



ويواصل 4 أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، منهم 3 أسرى رفضا لاعتقالهم الإداري، وهم عماد سواركة، وسائد أبو عبيد المضرب عن الطعام منذ 16 يوما، فيما يواصل الأسير مصعب الهور إضرابه منذ 9 أيام، إضافة إلى الأسير مهند العزة (45 عاما) من بيت لحم المضرب منذ 9 أيام، للمطالبة بنقله من زنازين سجن "جلبوع".