داخلية غزة تُصدر تنويهًا بشأن مواعيد عمل معبر رفح خلال شهر رمضان

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رام الله - دنيا الوطن

عممت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية بغزة، اليوم الإنثين تنويهًا مهمًا يتعلق بمواعيد العمل بمعبر رفح خلال شهر رمضان.



وقالت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن": "تنوّه الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، بشأن العمل بمعبر رفح البري في أيام العمل الرسمية (من الأحد إلى الخميس) خلال شهر رمضان المبارك، وحتى يكون عمل المعبر من جانبنا متوافقاً مع مواعيد عمل المعبر في الجانب المصري سيكون العمل حتى الساعة 05:00 مساء بالتوقيت المحلي لقطاع غزة".



وأضافت: "لذا نهيب بالمسافرين القادمين إلى القطاع اتخاذ التدابير التي تراعي ذلك في طريق وصولهم إلى الجانب المصري من المعبر".