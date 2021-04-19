الحكومة الفلسطينية: عودة طلبة المدارس إلى الدوام الوجاهي ابتداء من الغد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأثنين، عن عودة انتظام الدوام المدرسي الوجاهي في كافة محافظات الضفة ابتداء من يوم غدٍ الثلاثاء.



وقالت الحكومة في بيان لها: "تقرر عودة طلبة المدارس من باقي الصفوف من السابع وحتى الحادي عشر إلى الدوام الوجاهي ابتداء من يوم غدٍ الثلاثاء".



وكانت الحكومة قد اعلنت في وقت سابق عن تعليق الدوام الوهاجي داخل المدارس لكافة الصفوف باستثناء طلبة الثانوية العامة، ضمن الاجراءات الوقائية التي اتخذتها للحد من انتشار فايروس كورونا.