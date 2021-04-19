هيئة الأسرى: الأسير المضرب عماد سواركه يحتجز (بعزل عسقلان) بظروف قاسية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، أن الأسير عماد سواركة المضرب عن الطعام منذ (34) يوماً ضد اعتقاله الإداري، يقبع في عزل سجن عسقلان بظروف احتجازية قاسية وظروف صحية صعبة.



ولفتت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسير سواركه يعاني من إرهاق وهزل عام بالجسم، وآلآم بالبطن والرأس والمعدة وصعوبة في شرب الماء، وفقدان أكثر من 12 كغم من وزنه.



وأوضحت، أن الزنزانة التي يقبع بها الأسير سواركة سيئة وتفتقر للتهوية والنظافة، ومساحتها ضيقة للغاية وتنتشر بداخلها الحشرات، ورائحتها كريهه.



ويواصل 4 أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، منهم 3 أسرى رفضاً لاعتقالهم الإداري، وهم كل من الأسرى عماد سواركة، والأسير سائد أبو عبيد مضرب عن الطعام منذ (16) يوماً، فيما يواصل الأسير مصعب الهور إضرابه منذ (9) أيام، ومهند العزة (45 عاماً) من بيت لحم منذ (9) أيام، والمضرب للمطالبة بنقله من زنازين سجن "جلبوع".



