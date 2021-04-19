"القدس موعدنا": المعركة الانتخابية مع الاحتلال في القدس ستكون بفلسفة الاشتباك

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رام الله - دنيا الوطن

دعا المتحدث باسم قائمة "القدس موعدنا"ن يوسف قزاز القيادة السياسية الى احترام إرادة الشعب الفلسطيني، والمطالب بضرورة إجراء الانتخابات وخاصة في القدس.



وأكد في تصريحات لقناة (الأقصى) الفضائية، بأن شعبنا الفلسطيني سيشتبك مع الاحتلال الغاشم سياسيًا وقانونيًا وميدانيًا، لإنجاز العملية الانتخابية.



وقال قزاز:" سنشتبك مع هذا الاحتلال جنبا إلى جنب مع المقدسيين على قاعدة أن لهم الحق وينتخبوا رغما عن هذا الاحتلال".



وأضاف:" المعركة الانتخابية مع الاحتلال في القدس ستكون بفلسفة الاشتباك والتحدي والإصرار على إنجاح هذه العملية في القدس أولا، وليس بفلسفة التأجيل والهروب إلى الخلف والتراجع خطوة إلى الوراء".



وشدد قزاز على أن العملية الانتخابية لن تؤجل، ولن يعاقب الشعب الفلسطيني مرة أخرى، بتأجيل الانتخابات حتى يرضى فلان أو علان.



وأكد قزاز أننا سننتزع كل حقوقنا من أنياب هذا الاحتلال، رغما عنه وعن كل إجراءاته الظالمة، ورغم كل المطبعين والمهرولين والمساندين له في عمليات التصفية والإقصاء والتغييب لمحور المقاومة.



ولفت قزاز إلى أن هناك دول ضامنة وراعية لهذه الانتخابات، وأطراف دولية ضمنت إجرائها منذ البداية، والقدس هي جزء لا يتجزأ من البيت الفلسطيني.



وأشار إلى أن الاحتلال يتعمد التشويش على هذه العملية، لأنه يعلم يقينًا أن الانتخابات الفلسطينية ستؤدي حتمًا للخروج من حالة الانقسام التي تسر الاحتلال كثيرًا.