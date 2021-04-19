المطران حنا: اعتقال المرشحين بالقدس ومنع أي نشاط انتخابي إمعان في السياسات الاحتلالية



وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن المقدسيين يُستهدفون في مقدساتهم واوقافهم وفي كافة تفاصيل حياتهم واليوم هنالك استهداف لعدد من الاخوة المرشحين والذين نعرب عن تضامننا معهم مستنكرين ورافضين سياسات الاحتلال التي تهدف الى افشال الانتخابات ومنع اي نشاط له علاقة بهذه الانتخابات.



وأضاف بأن الانتخابات يجب أن تتم في موعدها ونرفض اي تأجيل لها وابناء القدس يجب ان يشاركوا في هذه الانتخابات ولا يجوز القبول والاستسلام والاذعان للضغوطات الاسرائيلية الهادفة لافشال هذه الانتخابات.



رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، إن اعتقال وملاحقة المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في القدس وكذلك منع وقمع اي نشاط انتخابي في المدينة المقدسة، مؤشر على امعان السلطات الاحتلالية في ظلمها واضطهادها واستهدافها للفلسطينيين في المدينة المقدسة.