شؤون فلسطينية

(أونروا) تطلق منصة رقمية مركزية مبتكرة للتعلم الذاتي من أجل نصف مليون طالب لاجئ

(أونروا) تطلق منصة رقمية مركزية مبتكرة للتعلم الذاتي من أجل نصف مليون طالب لاجئ
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) منصة رقمية مركزية تعليمية جديدة تم تصميمها لتسهيل تعليم ما يقرب من 540,000 فتاة وصبي من اللاجئين الذين يدرسون في 711 مدرسة تابعة لها في الشرق الأوسط.

ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه في حالات الطوارئ -- مثل جائحة (كوفيد-19) أو فترات النزاع المسلح -- فإن أطفال لاجئي فلسطين غالبا ما يكونون غير قادرين جسديا على الوصول إلى مدارسهم، مما يعرضهم لخطر انقطاع تعليمهم. من أجل ضمان استمرارية التعلم، تم تطوير منصة التعلم الرقمي لتزويد طلاب (أونروا) (وأولياء أمورهم) بإمكانية الوصول إلى مواد التعلم الذاتي المناسبة للعمر وذات الصلة والآمنة والتي تتماشى مع قيم الأمم المتحدة والمبادئ الإنسانية.

وتقول (أونروا) إنها ملتزمة بتوفير تعليم جيد وجامع ومنصف لجميع طلابها، سواء في أوقات الاستقرار النسبي أو في حالات الطوارئ. إن منصة التعلم الرقمي تعد أحدث مكون في منظومة (أونروا) الاعتيادية لتفعيل البرامج والموارد بسرعة أثناء الأزمات.

وهذه المنصة تعد الأولى من نوعها بالنسبة للوكالة، وهي توفر نظاما آمنا يمكن الوصول إليه ومراقبا مركزيا للمعلمين والإداريين لتحميل واستضافة المواد التعليمية المخصصة عبر الصف والموضوع والبلد المضيف. 

وعلاوة على ذلك، فهي ستعمل على ضمان الاتساق والتوافق على مستوى الوكالة مع أهداف التعليم وقيم الأمم المتحدة للحياد وحقوق الإنسان والتسامح والمساواة وعدم التمييز فيما يتعلق بالعرق والجنس واللغة والدين.

ويقول القائم بأعمال مدير التعليم في (أونروا)، موريتز بيلاغر: "إن منصة (أونروا) الرقمية الجديدة للتعلم عن بعد ضرورية لمواصلة التعلم في أوقات الأزمات، بما في ذلك أزمة فيروس (كورونا) الحالية وما يصاحبها من إغلاق المدارس. 

وأضاف: بأن هذا النظام يعطي الأولوية لمنح الطلاب تجربة تعليمية شاملة ومتسقة خلال هذه الفترة المضطربة – وبالنظر إلى واقع توفير التعليم في واحدة من أكثر المناطق تقلبا في العالم - فسيصبح هذا النظام جزءا يتم صيانته ومراقبته بانتظام من قبل برنامجنا التعليمي من الآن فصاعدا. وفي حين أن منصة التعلم الرقمي تعد خطوة كبيرة للأمام نحو تبسيط إمكانية الوصول إلى التعليم للطلاب، إلا أنها ليست سوى الخطوة الأولى. لا يزال الآلاف من طلاب (أونروا) يعانون من عدم المساواة في الوصول إلى الأدوات والبنية التحتية، وخاصة الاتصال الموثوق بالإنترنت، وهو أمر ضروري للنجاح في القرن الحادي والعشرين".

ويتابع: "طوال السنوات السبعين الماضية، دأبت (أونروا) على أن تكون هيئة الأمم المتحدة الرئيسة المسؤولة عن تقديم المساعدة والتعليم والحماية للاجئي فلسطين في جميع أنحاء الشرق الأوسط اليوم. ويقدم أكثر من 20,000 موظف وموظفة – غالبيتهم من اللاجئين أنفسهم – التعليم للطلاب. بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير التدريب الفني المهني والتعليم العالي في ثمانية مراكز تدريب مهني لحوالي 7,700 لاجئ من فلسطين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وغزة، وحوالي 1,600 طالب وطالبة في كليتين للعلوم التربوية.

وتعمل المنصة الجديدة المتوافقة مع الهاتف المحمول على استضافة مجموعة واسعة من المواد، بما في ذلك ملفات PDF والاختبارات القصيرة والألعاب التعليمية، الأمر الذي يوفر للطلاب تجربة تعليمية شاملة ومتسقة. بالإضافة إلى ذلك، يتم منح أولياء الامور إمكانية الوصول إلى الموارد التي يمكن أن تساعدهم في دعم تعلم أطفالهم. ويتضمن نظام إدارة المحتوى عملية مراجعة حيادية صارمة لجميع المحتويات قبل إصدارها.

ولتحقيق هذه الغاية، تعمل منصة التعلم الرقمي على مساعدة الوكالة في ضمان أن يكون برنامج الأونروا التعليمي على أعلى مستوى وأن جميع مواد الأونروا التعليمية تتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة وقيمها وتعززها. وستتم مراقبة المواد الموجودة على المنصة وتحديثها باستمرار حسب الحاجة.

وتتوفر منصة التعلم الرقمي على الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية.

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