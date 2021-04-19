قوات الاحتلال تعتقل شاباً من القدس وشقيقين من الأغوار

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شاباً من بلدة العيسوية في القدس، وشقيقين من بلدة طمون أثناء تواجدهما في قرية مرج نعجة بالأغوار الوسطى في أريحا.



وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله مصطفى عقب اقتحام منزل عائلته في بلدة العيساوية شمال شرق القدس.



وفي الأغوار اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عارف خضر بشارات (46 عاما)، وأنيس (48 عاما) من طوباس، أثناء زيارتهما لوالدتهما التي تقطن في قرية مرج نعجة.



