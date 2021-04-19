"كهرباء القدس" تعلن وقف عمليات شحن العدادات الذكية من مساء يوم غد الثلاثاء

عداد مسبق الدفع - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، أنها ستوقف عمليات شحن العدادات الذكية والعدادات من نوع بوركوم powercom و ADD، وذلك من الساعة 9 من مساء يوم غد الثلاثاء ساعات وحتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي .



وأضافت الشركة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن توقف عمليات شحن العدادات الذكية ستشمل جميع فروع ومكاتب الشركة ومراكز الشحن والدفع المنتشرة في منطقة الامتياز "الوكلاء" والتطبيق الالكتروني وذلك بسبب اعمال تحديث للبرامج والأنظمة.



وناشدت الشركة المواطنين بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة وشحن العدادات قبل الموعد المذكور، كما تتقدم الشركة بالاعتذار من كافة المواطنين عن هذا الإجراء بسبب أعمال الصيانة وتحديث الأنظمة.