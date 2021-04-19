رئيس لجنة الانتخابات يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير









رام الله - دنيا الوطنشارك رئيس لجنة الانتخابات المركزية، د. حنا ناصر في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس الليلة الماضية، والذي بحث موضوع عقد الانتخابات الفلسطينية 2021 وخاصة في مدينة القدس.ووضع ناصر رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية في صورة المشهد وتفاصيل العملية الانتخابية إلى الآن، وأكد على أن لجنة الانتخابات كجهة تنفيذية، جاهزة لعقد الانتخابات في مدينة القدس وفق البروتوكول المتفق عليه مع الجانب الإسرائيلي والذي يتيح إجراء عملية الاقتراع في ستة مراكز بريد بمدينة القدس الشرقية تتسع لحوالي 6300 شخص، فيما يقترع بقية المقدسيين المؤهلين للاقتراع والبالغ عددهم حوالي 150,000 في ضواحي القدس، حيث وفرت اللجنة المراكز الانتخابية ودرّبت الطواقم الفنية اللازمة للقيام بهذه المهمة.كما أكد رئيس لجنة الانتخابات على أنه في حال عدم الحصول على رد من إسرائيل بخصوص التزامها بالبروتوكول المتعلق بالانتخابات في القدس قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية في 30 من الشهر الجاري أو خلال فترة وجيزة من هذا التاريخ، فإن لجنة الانتخابات على استعداد لعمل أي ترتيبات أخرى بناءً على توجيهات القيادة السياسية المستندة إلى التشاور مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية.