مستوطنون يجرفون أراضٍ في خربة الحمة بالأغوار الشمالية

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

جرف مستوطنون، اليوم الاثنين، أراضٍ في خربة الحمة بالأغوار الشمالية.



وقالت مصادر محلية في الأغوار، إن المستوطنين في البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في الحمة، شرعوا منذ الصباح بتجريف أراض في المنطقة، باستخدام "جرافة" تواجدت في المنطقة، وسط تنبؤات بأن يكون التجريف لشق طرق إضافية في المنطقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



يذكر أن المستوطنين أقاموا عام 2016، بؤرة استيطانية في الحمة، وشرعوا بتضييق الخناق على الفلسطينيين في المناطق المحيطة بهم، من خلال الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الرعوية التي يستفيد منها الفلسطينيون في رعي مواشيهم.