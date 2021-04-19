غزة: وكيل "الأشغال" يكشف تفاصيل جديدة بشأن عمارات الفقراء شمال القطاع





وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى): بأن هذا المشروع ممول من المؤسسة الإندونيسية ACT، وهو مخصص للعائلة الفقيرة.



وتابع سرحان: سوف تكون هناك لجنة من الوزارة ومن وزارة التنمية الاجتماعية ومن جمعية سلام ستدرس الحالات وتختار منها الأكثر حاجة، مشيراً إلى أن "المشروع يتكون من سبع عمارات بعدد 140 شقة في كل عمارة 20 شقة مساحة الشقة 80م".



وقال: إن الشقق تسلم للمواطنين بنظام عقود إيجار شهرية يعفى منها المواطن لمدة عام، ويجدد ذلك حسب الاحتياج، وفي حال انتهاء الحاجة تعطى الشقة لشخص آخر.



رام الله - دنيا الوطنقال ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، بغزة، اليوم الاثنين، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية سلام للتنمية والإغاثة لإقامة مشروع عمارة سكنية من أصل ست عمارات ستقام في منطقة شرق جباليا.