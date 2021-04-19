طالع: كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء



وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن الحافلتين، الرابعة والخامسة من كشف رقم (2021/13).



وطالبت ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.





طالع كشف أسماء المسافرين





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء.