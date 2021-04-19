حماس: نشاطر الشعب المصري الشقيق حزنه على ضحايا حادث القطار الذي وقع بالقليوبية





وأعرب عن أمنيته بالشفاء العاجل للمصابين، و"أن يكتب الخير والسلامة للشعب المصري الشقيق".





رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الاثنين، إن الحركة "تشاطر الشعب المصري الشقيق حزنه على ضحايا حادث القطار الذي وقع في محافظة القليوبية".وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): خالص التعازي لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية رئاسةً وحكومةً وشعباً، ونسأل الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.