شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين وجنود الاحتلال يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين وجنود الاحتلال يقتحمون باحات الأقصى
مستوطنون في الأقصى - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين وعناصر مخابرات الاحتلال، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، عبر مجموعات أدوا خلالها طقوسا تلمودية بحراسةٍ مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية أن 67 مستوطنا و19 عنصرا من قوات الاحتلال اقتحموا باحات المسجد الاقصى في الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية.

ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، التي أمّنت الاقتحامات، منذ لحظة دخول المجموعات الاستيطانية من باب المغاربة حتى مغادرتها من باب السلسلة.

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