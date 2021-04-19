"الأوقاف" بغزة: مستمرون بقرار عدم فتح المساجد للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان





وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأنه يمنع إجراء أي تجمع داخل المساجد لمنع الاكتظاظ، ومن ضمنها الاعتكاف في المسجد والندوات.





وتابع الهور: "لذلك حتى هذه اللحظة هناك قرار وزارة الأوقاف عدم فتح المساجد للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان".





وقال الهور: إن وزارة الأوقاف شدت الهمة باتجاه التشديد بتطبيق إجراءات السلامة في المساجد تطبيقاً للقرارات التي صدرت عن وزارة الصحة ووزارة الداخلية.



وأشار إلى أنه ما تزال المساجد مفتوحة أمام المصلين في شهر رمضان المبارك، وسبب استمرار افتتاحها إلتزام المصلين بإجراءات السلامة، وفي حال عدم التزام أي مسجد بالإجراءات سيتم إغلاق المسجد بشكل خاص.



وشدد على أن الرخصة في الصلاة في المنازل حتى هذه اللحظة قائمة، وفي بعض الأحيان تكون ضرورة لأصحاب المناعة الضعيفة وكبار السن، وبإمكاننا أن نقيم صلوات الجماعة والتراويح في المنازل.

رام الله - دنيا الوطنأكد عادل الهور، المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، اليوم الاثنين، بأن ما نصت عليه تعليمات وزارة الأوقاف ضمن إجراءات السلامة، هو منع استخدام المراوح والمكيفات داخل المساجد، مشيراً إلى أن الوزارة "تتابع التزام المساجد بكافة الإجراءات".