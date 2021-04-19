"الصحة" بغزة توجه نداءً عاجلاً للمواطنين بشأن الطقس والتعرض لأشعة الشمس

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

دعت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، المواطنين لتقليل الحركة وعدم التعرض لأشعة الشمس أو ممارسة الرياضية البدنية خلال ساعات النهار.



وأضافت في نداء عاجل وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الدعوة تأتي بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة لهذا اليوم وتأثيراتها المباشرة على صحة المواطنين بالاضافة الى ما ينتج عنها من فقدان لسوائل الجسم والاجهاد خلال فترة الصيام.



وأفادت دائرة الأرصاد الجوية بتعمق آخر للكتلة الهوائية الحارة والجافة وذروة الموجة الحارة، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 13-15 درجات مئوية ويبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.