إسرائيل: (كابينت) يجتمع مرة أخرى لمناقشة الملف الإيراني





وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر لبلورة السياسة التي يجب على إسرائيل اتخاذها حيال احتمال إعادة توقيع الاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة.





ونقلت وسائل الإعلام عن أحد المشاركين في الجلسة قوله: إننا لن نفاجأ إذا وُقع اتفاق بين الأطراف في غضون عدة أسابيع.



ويشار إلى أن ادارة بايدن تجري مفاوضات غير مباشرة مع النظام في طهران بتوسط أوروبي، من أجل اعادة تفعيل الاتفاق النووي الأمر الذي تعارضه إسرائيل.



وتطالب ايران برفع كافة العقوبات المفروضة عليها تمهيداً لعودتها إلى الاتفاق فيما تطالب واشنطن بأن توقف إيران أعمال تخصيب اليورانيوم التي تشكل خرقا للاتفاق .



وأفيد أن قلقا يساور الحكومة الإسرائيلية، إزاء ما وصف بليونة إدارة بايدن حيال طهران.



رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن جلسة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابنيت) حول الملف الإيراني، انفضت الليلة الماضية دون اتخاذ أي قرار.