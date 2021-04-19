البحرين وإسرائيل تعترفان قريباً بالجواز السفر الأخضر رسمياً



وتم بحث الموضوع في محادثات بين وزير الخارجية، غابي اشكنازي، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



الى ذلك أعلنت شركة الطيران الوطنية للبحرين، غالف إير، أنها ستقوم بتسيير ثلاث رحلات أسبوعية إلى إسرائيل مطلع شهر حزيران/ يونيو المقبل.





كما وسجل تقدم في الاعتراف المتبادل بالجواز السفر الأخضر بين إسرائيل والإمارات أيضاً.



ويشار إلى أن اتفاق الطيران بين إسرائيل والبحرين تم توقيعه في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وأنه ينص على إتاحة الفرصة لأي من الدولتين بتسيير 14 رحلة أسبوعياً بين المنامة ومطار بن غوريون ورحلات بدون تحديد العدد إلى مطار رامون.



ويأتي الاتفاق في إطار اتفاقية السلام التي وقعها الجانبان في 15 من أيلول/ سبتمبر من العام المنصرم.



رام الله - دنيا الوطنمن المتوقع أن تعترف إسرائيل والبحرين قريباً رسمياً بالجواز السفر الأخضر، الذي يعفي سائحين مطعمين أو متعافين من وجوب الخضوع للعزل الصحي قبل زيارة البلد الآخر.