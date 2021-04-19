صور: البرغوثي يستمع إلى هموم واقتراحات المواطنين في قطاع غزة



وفور وصوله عقد اجتماعا مع قيادة حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بمقرها بغزة واستمع خلاله لآخر وأبرز الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات التشريعية القادمة.



ووجه البرغوثي التحية لأبناء شعبنا الصامدين في غزة أثناء التقائه بعدد من المواطنين.



وقد استمع لهمومهم و قضاياهم و الأزمات التي يواجهونها على كافة المستويات لاسيما الأوضاع المعيشية المتردية، داعيا لتضافر الجهود من أجل إيجاد الحلول الملائمة لإنهائها وبما يضمن حياة كريمة لهم و لأبنائهم.



والتقى البرغوثي والوفد المرافق له أهالي بلدة جباليا وشخصياتها الاعتبارية بحضور المهندس أيمن علي الذين بدورهم رحبوا ترحيبا كبيرا بهذه الزيارة و التي جاءت بعد ان زارها عدة مرات سابقا وخاصة أثناء عدوان 2014.



وأكدعلى أهمية التلاحم بين مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني وأن الحصار وبعد المسافات لا يمنعنا من التواصل مع أبناء الشعب الواحد.











رام الله - دنيا الوطنوصل إلى قطاع غزة، د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، رئيس قائمتها الانتخابية "التغيير وإنهاء الانقسام".