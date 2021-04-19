شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: لا حلول جديدة في قضية الأسير المعزول عمر خرواط

هيئة الأسرى: لا حلول جديدة في قضية الأسير المعزول عمر خرواط
عمر خرواط
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها اليوم الإثنين، أنه لا يوجد أية حلول جديدة فيما يتعلق بقضية إنهاء عزل الأسير عمر خرواط، وما زال الأسير يقبع داخل عزل معتقل "هشارون" منذ قرابة الثلاثة أشهر بظروف حياتية قاسية.

ولفتت الهيئة في تقريرها أن إدارة "هشارون" تتعمد إهانة الأسير وإساءة معاملته بتقييد يديه ورجليه كلما تم نقله من وإلى غرفة العزل، وعند إخراجه أيضاً لعيادة المعتقل ولغرفة المحامين وإلى ما يسمى "ساحة الفورة"، كما تسمح له بالخروج إلى "الفورة" ساعة واحدة فقط طوال اليوم، بالاضافة إلى أن وجبات الطعام المقدمة له سيئة النوع والكمية.

وأضافت أن الأسير خرواط محروم من التواصل مع ذويه منذ لحظة دخوله زنازين العزل، أي منذ تاريخ 9 آذار/مارس من عام 2020، سواء بالزيارات أو بالاتصال الهاتفي، ولا يتواصل معهم سوى عن طريق محامي الهيئة، كذلك لغاية اللحظة لم تعقد للأسير أي جلسة محكمة لمعرفة سبب عزله ومدة العزل المفروضة بحقه، عدا عن ذلك عند التحقيق مع الأسير خرواط عمدت إدارة سجون الاحتلال على مصادرة مقتنياته الشخصية من أوراق وصور وغيرها.

وأشارت الهيئة أن الأسير خرواط جرى عزله في البداية داخل معتقل "ريمون" ومن ثم نُقل إلى عزل معتقل "جلبوع" وبعدها إلى زنازين "أيالون-الرملة" ومن ثم إلى زنازين "مجدو"، وبعدها أصدرت سلطات الاحتلال أمر بإنهاء عزله والذي استمر لثمانية شهور وقامت بنقله إلى أقسام الأسرى بمعتقل "شطة"، ليعيد الاحتلال بعدها عزله مرة أخرى لذرائع واهية، ويقوم بزجه داخل زنازين "هشارون" بعد 20 يوماً على إنهاء عزله الانفرادي السابق.

من الجدير ذكره أن الأسير خرواط (49 عاماً) من محافظة الخليل معتقل منذ تاريخ 29/4/2002، وعند اعتقاله أُصيب بعدة رصاصات وشظايا، وبعد محاكمات طويلة صدر حكماً بحقه بالسجن المؤبد لأربع مرات.   

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