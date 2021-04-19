سوريا: مجلس الشعب يحدد موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية





وحدد موعد الاقتراع للسوريين "في السفارات في الخارج" في 20 أيار/مايو. كما أعلن فتح باب الترشح اعتباراً من الاثنين ولمدة عشرة أيام.، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).



ولم يعلن الأسد (55 عاماً)، الذي يحكم البلاد منذ العام 2000، حتى الآن رسمياً ترشحه الى الانتخابات. وقد فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في حزيران/يونيو 2014 بنسبة تجاوزت 88 %.





ووافق مجلس الشعب في العام 2014 على مرشحين اثنين إضافة إلى الأسد. ولا تتوفر حتى الآن أي معلومات عن أشخاص قد يقدمون ترشيحهم.



رام الله - دنيا الوطنحدد مجلس الشعب السوري يوم 26 من أيار/مايو موعداً للانتخابات الرئاسية، في استحقاق تبدو نتائجه محسومة لصالح الرئيس بشار الأسد.وأعلن رئيس مجلس الشعب، حمودة صباغ، خلال افتتاح دورة برلمانية استثنائية موعد الانتخابات الرئاسية في الـ26 من أيار/مايو.