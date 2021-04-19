دولي

(كورونا) بالعالم: أكثر من 3 ملايين و33 ألف وفاة منذ بدء الجائحة

(كورونا) بالعالم: أكثر من 3 ملايين و33 ألف وفاة منذ بدء الجائحة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين وأكثر من 33 ألف وفاة.

وبلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 142 مليونا وما يقارب من 23 ألف إصابة، تعافى منهم 120 مليونا ونحو 743 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد 709 آلاف و452 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 9,454 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، الهند (1,625 وفاة)، والبرازيل (1,553 وفاة)، والمكسيك (535 وفاة)، والبيرو (433 وفاة)، ومن دول الشرق الأوسط إيران (405 وفيات)، ولأول مرة منذ امد حلت أميركا في المستوى التاسع من حيث الحصيلة العالمية مسجلة وفاة 310 أشخاص.

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (275,306 إصابات)، وتركيا (55,802 إصابة)، واميركا (43,181 إصابة)، والبرازيل (42,937 إصابة)، وفرنسا (29,344 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (581,061 وفاة)، والبرازيل (373,442 وفاة)، والمكسيك (212,339 وفاة)، والهند (178,793 وفاة)، وبريطانيا (127,270 وفاة).

وبينت أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (32,404,463 إصابة)، والهند التي تخطت اليوم عتبة الـ 15 مليونا بواقع (15,061,919إصابة)، والبرازيل (13,943,071 إصابة)، وفرنسا (5,289,526 إصابة)، وروسيا (4,702,101 إصابة).

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