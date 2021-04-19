قطاع غزة يواصل تسجيل أعداد كبيرة من إصابات ووفيات (كورونا)





وفيما يتعلق بالتطعيمات، فقد وصل إ جمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600 جرعة، وهي تكفي 40800 شخص.

وبلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 33213 شخصاً.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، بأنها أجرت 2344 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 998 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).وسجلت في موجز تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية، تعافي 1550 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما تم تسجيل 16 حالة وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضيةووصل إجمالي تراكمي للمصابين 91086 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 19610 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 70699 حالة.وبلغ إجمالي الوفيات 777 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 415 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 301 حالة.