بيان (UNDP) بشأن صرف دفعات المنحة السعودية لإعادة إعمار المنازل المتضررة لغير اللاجئين بالقطاع





وأضاف البيان: "باختتام هذه المرحلة، ستتمكن 272 أسرة فلسطينية تضررت منازلهم بشكل كامل من اعادة بناء منازلهم".



ومن الجدير ذكره أن برنامج الأمم المتحدة الانمائي قام بتوقيع ملحق مذكرة تفاهم مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى، بدعم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 10 مليون دولار لدعم إعادة بناء وتأهيل المنازل في قطاع غزة للسنة الخامسة على التوالي.





وبتوقيع الملحق الرابع من هذه الاتفاقية، فقد وصل الدعم الاجمالي الذي قدمه الصندوق السعودي للتنمية الى مبلغ 81.5 مليون دولار استفاد منه 13.467 عائلة في قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنبتمويل من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، يستمر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بصرف الدفعات المالية لجهود إعادة الإعمار للعائلات الفلسطينية غير اللاجئة التي تم تدمير منازلهم بشكل كامل في قطاع غزة عام 2014.ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإنه في المرحلة الحالية للصرف والتي تجري مع اتخاذ التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس (كوفيد-19) في قطاع غزة وفي ظل شهر رمضان المبارك، تستلم 45 أسرة من فئة الأضرار الكلية دفعاتها المستحقة لإعادة تأهيل وصيانة منازلهم بمبلغ اجمالي 137.813 ألف دولار، وذلك استمراراً لعملية الصرف التي ابتدأت للعائلات المستفيدة ضمن المرحلة الخامسة من المنحة السعودية في قطاع غزة.