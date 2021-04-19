أول تعليق رسمي من إيران على أنباء إجراء مباحثات مع السعودية في بغداد

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن التقارير الصحفية بشأن الاجتماع مع السعودية، "تحتوي تناقضات كثيرة ومعلومات غير دقيقة".



وأضافت وفق ما نقلت قناة (الجزيرة) بأنه "لطالما رحبنا بالحوار مع السعودية لقناعتنا بأن ذلك يصب في مصلحة دول وشعوب المنطقة".



وقالت صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية، أمس الأحد، إن مسؤول سعودي رفيع المستوى، نفى الأنباء عن إجراء محادثات مع إيران.



وكانت الصحيفة ذاتها أفادت، بأن مسؤولين سعوديين وإيرانيين كبار أجروا محادثات مباشرة في محاولة لإصلاح العلاقات.



وقالت الصحيفة، إن الجولة الأولى من المحادثات السعودية الإيرانية جرت في بغداد في التاسع من نيسان/إبريل الجاري، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



وأضافت: بأن الجولة الأولى من المحادثات تضمنت بحث هجمات الحوثيين وكانت "إيجابية".



وتشهد العلاقات السعودية الإيرانية منذ عدة سنوات تدهوراً كبيراً على خلفية اتهام الرياض لطهران بدعم جماعة الحوثيين الشيعية في اليمن.