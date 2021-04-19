إسرائيل: (شاس) يطرح إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء في غضون أسابيع



وأعرب رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، والنائب عن (هناك مستقبل)، مئير كوهين، عن رفضهما لفكرة تغيير طريقة الانتخابات، وإجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء.



وألمحا إلى أنه لا يمكن أن يغير بنيامين نتنياهو النظام القائم كلما لم تَسِرْ الأمور بما لا يشتهي، لافتيْن الى التناوب على رئاسة الوزراء بينه وبين بيني غانتس.



الى ذلك علمت (مكان)، بأن (ليكود) نقل رسالة إلى (القائمة العربية الموحدة)، بأن إمكانية تشكيل حكومة بدعمها لا تزال قيد النظر، وردا على سؤالها بشأن معارضة (الصهيونية المتدينة)، لذلك أجاب أن هناك حلولا إبداعية.



وفيما يبدو أنه مخرج محتمل من المأزق السياسي، علم أن (ليكود) و(يامينا) يدرسان احتمال تشكيل حكومة تكون فيها لـ (يمينا) و(أمل جديد) برئاسة غدعون ساعر قوة متساوية لتلك الخاصة بـ (ليكود) والأحزاب المتشددة دينيا.



ورأت مصادر في (ليكود) أن نتنياهو لن يكون قادراً على معارضة الفكرة، لأنها تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة يمين برئاسته.

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الاثنين، بأن رئيس (شاس)، اريه درعي، يقترح إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء في غضون بضعة أسابيع تفادياً لإجراء جولة خامسة من الانتخابات، وأنه ينوي طرح مشروع قانون بهذا الصدد قريباً.