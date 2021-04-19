شؤون فلسطينية

طولكرم: قوات الاحتلال تعتقل قيادياً في حماس

طولكرم: قوات الاحتلال تعتقل قيادياً في حماس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين القيادي في حركة حماس الشيخ عدنان أحمد الحصري "أبو بكر" (57 عاماً) بعد اقتحام منزله في مخيم طولكرم.

وأفادت عائلة الحصري أن جنود الاحتلال اقتحموا المنزل بشكل همجي وحطموا محتوياته وصادروا أجهزة الاتصال والتواصل من أفراد عائلته.

وكانت قوات الاحتلال داهمت منزل الحصري واحتجزته لساعات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد نحو شهرين من الإفراج الأخير عنه.

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