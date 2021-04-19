شاهد: إصابة أربعة مواطنين باعتداءات الاحتلال خلال قمع المصلين قرب باب العامود بالقدس













رام الله - دنيا الوطنأصيب أربعة مواطنين، الليلة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلين بعد تأديتهم صلاة التراويح بالمسجد الأقصى المبارك، وخروجهم قرب باب العامود وشارع السلطان سليمان القريب من بابي العامود والساهرة، وذلك لليوم السادس على التوالي.ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال استخدمت المياه العادمة لقمع المواطنين الفلسطينيين قرب باب العامود بالقدس المحتلة، حيث اندلعت مواجهات مع عشرات المواطنين.وأوضح الهلال الأحمر أن طواقم الاسعاف تعاملت مع أربع إصابات خلال المواجهات مع قوات الاحتلال، واحدة اعتداء بالضرب، و3 بالغاز المسيل للدموع.وتزامن ذلك مع حضور مستوطنين لعمليات القمع على رأسهم عضو الكنيست المتطرف اسراىيل سمودرتش بعد دعوات لمشاركة شرطة الاحتلال ودعمها في اعتداءاتها على المقدسيين.