الاحتلال يبعد أحد كوارد فتح بالقدس عن المسجد الأقصى

عاهد الرشق

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عضو إقليم حركة فتح، في القدس، عاهد الرشق، قراراً بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.



وقال الرشق في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن سلطات الاحتلال اقتحمت منزله في وقت سابق من الليلة، وأبلغته أنه سيتم تسليمه قرارا آخر بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة ستة شهور.